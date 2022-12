Marocco | Bounou | «Siamo orgogliosi di essere arrivati ??fin qui»

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Yassine, portiere del Siviglia ora al Mondiale con il, ha parlato in conferenza stampa prima del Portogallo Yassine, portiere del Siviglia ora al Mondiale con il, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «di??qui. Cercheremo di continuare la nostra storia in questo Mondiale.uniti e, se Dio vuole, saremo il primo Paese arabo a raggiungere le semiali.una famiglia. Sentiamo il sostegno di tutti gli arabi. Anche africani, tutti ci sostengono e cercheremo di fare del nostro meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Yassine, portiere del Siviglia ora al Mondiale con il, ha parlato in conferenza stampa prima del Portogallo Yassine, portiere del Siviglia ora al Mondiale con il, ha parlato in ...Commenta per primo Yassine, portiere del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Portogallo, valida per i quarti di finale dei Mondiali: 'Siamo orgogliosi di essere arrivati fin ...La partita Marocco - Portogallo del 10 dicembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per i quarti di finale dei Mondiali del Qatar 2022 ...L'imprenditore Hicham Benmbarek, creatore del marchio Benheart, è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Palla al centro". Queste ...