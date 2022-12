Ucraina | Kiev | Mille missili russi su strutture elettriche Putin | ' Colpiremo ancora'

RaiNews

08 dic 05:54 Media:modifica droni sovietici per colpire basi russe L'ha utilizzato droni di epoca sovietica modificati per colpire le basi russe di Engels e Dyagilevo, a centinaia di ......07, Zelensky: "A Bakhmut i combattimenti più feroci" 09:09, 25 petroliere 'in coda' a largo coste turche in seguito all'introduzione del price cap 08:28: "Più di mille ... Cnn: Kiev chiede bombe a grappolo agli Usa. Il Papa: la pace è possibile - Mosca: la guerra in Ucraina può finire in ogni momento, dipende da Kiev - Mosca: la guerra in Ucraina può finire in ogni momento, dipende da Kiev L’Ucraina non molla nel suo pressing sugli Usa. Rappresentanti del governo e del parlamento di Kiev hanno chiesto nei mesi scorsi ...Putin pone le condizioni per una lunga guerra di conquista in Ucraina. Le forze russe hanno utilizzato i droni Shahed-136 in Ucraina per la prima volta in tre settimane. Mentre Mosca continua a fare..