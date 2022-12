Le pagelle – Forte incide | Paleari ci mette i guantoni Glik e Schiattarella top

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiParma – Il Benevento torna al successo e lo fa battendo il Parma allo stadio Tardini. Ledei giallorossi:7,5: Ci sono i suoisul trionfo del Tardini. Neutralizza sia il rigore di Vazquez che la ribattuta di inglese benedicendo il palo. Letizia 6: Primo tempo di buon livello per il capitano che esce dal campo in lacrime per l’infortunio che fa seguito a un contrasto con Bernabe. (43’pt El Kaouakibi 5: Entra bene ma si prende il rosso con un intervento-killer e rischia di comprore il successo).7: Concentrato, reattivo, sempre al posto giusto. Non avverte le fatiche mondiali e spadroneggia al centro della difesa. Capellini 7: Perfetto nell’anticipo e nell’impostazione dal basso. Con Gilk econfeziona un clean ...

... formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino, commento,e dichiarazioni post ... Il tecnico della Reggina non cambia nulla rispetto a Brescia, troppoil rischio di cambiare la ...Ledi Sportparma dopo Parma - Benevento. Una prestazione da censura per i crociati . Il 4 a ... CHICHIZOLA 6 Non è una giornata particolarmente impegnativa, sul gol dinon ha responsabilità. Parma Benevento 0-1, un gol di Forte su assist di Farias e il rigore parato da Paleari su Vazquez, regalano i 3 punti ai giallorossi.