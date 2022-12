Ramos è il presente e il futuro del Portogallo | istinto da bracconiere e zero esibizionismo Guardian

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ilcelebra Gonçalo, “iled ildel”, colui che ieri, contro la Svizzera, ha sostituito Cristiano Ronaldo. Il 21enne era all’esordio in Nazionale. A 21 anni, viene dall’Algarve. La sua vita, da ieri, è cambiata per sempre. “La sua vita è cambiata per sempre: una tripletta e un assist, realizzati con l’irrefrenabile sicurezza di un giovane convinto che il palcoscenico sia suo. Questa è stata forse la cosa più interessante di. Non c’erano istrionismo, nessuna espressione di incredulità con gli occhi spalancati, niente che tradisse la grandezza di questa occasione o qualsiasi barlume di dubbio. È stato convocato a sorpresa da Fernando Santos; forse anche una scelta speculativa, da portare con sé per l’esperienza di apprendimento. Ma ...

I media lucrano sopra la sua rendita residua, ma nel Mondiale esplode Goncalo, manco titolare fisso nel Benfica ed esordiente in Nazionale solo venti giorni fa. Sacchi direbbe 'un Mondiale ... Guarda inerme il suo sostituto 21enne, l'esordiente Gonçalo Ramos, segnare il primo gol alla ... scrive la Audisio, 'Ronaldo scompare: dalle inquadrature, dal Mondiale del Portogallo e chissà forse ...