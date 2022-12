Mondiali Qatar 2022 | scommesse record da 430 milioni

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Idi calcio inhanno fatto toccare puntedi, stando alle stime dell’industria del betting raccolte da Agipronews. Gli incassi al termine della prima fase a gironi hanno raggiunto i 430di euro, con un balzo del 34% in più rispetto all’edizione di Russia 2018, anche quella priva dell’Italia eliminata ai playoff. Tra le nazionali più seguite, la spuntano Argentina e Germania. Un grande interesse lo ha portato Argentina-Arabia Saudita con un’enorme quantità di giocate “live” sulla rimonta (fallita) dell’Argentina negli ultimi minuti, rivelano i capi del trading dei bookmaker italiani. Non solo. Istanno facendo da traino anche allesui campionati – ad esempio Serie B e seconde divisioni estere – che non si sono ...

... ecco un giovane talento esploso quest'anno in Serie BDopo una quasi tre settimane di calcio senza sosta, ecco che per i prossimi due giorni idi2022 rimarranno a riposo. Al termine ...2022, ottavi di finale: le promosse . Brasile 9 Contro la Corea del Sud vince, segna, diverte: era dal Brasile del 2002 di Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo e Roberto Carlos che la ...Il centravanti della Lazio è tornato a parlare delle cause che hanno portato alla mancata partecipazione a Qatar 2022.Mondiali Qatar 2022, probabili formazioni: i nordafricani puntano sulla formazione vista contro la Spagna e vogliono continuare a stupire. Crsitiano Ronaldo verso una nuova panchina in favore di Gonca ...