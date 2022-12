Meteo mercoledì | continua il gelo sull’Italia Instabilità su alcune regioni

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) PrevisioniItalia Nord addensamenti irregolari e qualche isolato piovasco sull’Emilia Romagna, più sole altrove salvo nebbie in pianura in parziale dissolvimento nelle ore centrali. Centro, nuvolosità irregolare con possibilità di piovaschi tra Toscana, Umbria, Marche e isolatamente anche sul Lazio. Sud, nuvolosità irregolare sulla Sardegna e la fascia tirrenica con qualche isolato e breve piovasco, soleggiato o velato altrove. Temperature in lieve calo al Nord, stabili al Centro, in lieve ulteriore aumento le massime al Sud. Venti deboli o moderati settentrionali al Nord, sciroccali al Centro Sud. Mari mossi o localmente molto mossi i bacini occidentali e meridionali. EvoluzioneLazio Si rinnovano condizioni di tempo a tratti instabile tra Toscana, specie centro orientale, e Umbria con rovesci e qualche temporale in marcia verso il ...