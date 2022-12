L’Emilia si svela nello sguardo di Luigi Ghirri

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Scoprire l’Emilia seguendo lorivelatore di(Scandiano 1943 – Reggio Emilia 1992), tra i più importanti fotografi del Novecento italiano.sosteneva che sono proprio gli angoli più consueti, quelli che abbiamo sempre sotto gli occhi a poterre aspetti imprevisti. Di qui il suo “Vedere Oltre”, che è il titolo del calendario di eventi del progetto promosso dalle città di?Reggio Emilia,?Modena e Parma, alle qualiera legato e fondamentali per la sua produzione artistica. Per il trentennale della sua morte, le città di Visit Emilia – la Terra dello Slow Mix, dove ogni esperienza è esclusiva ed eclettica tra cultura, natura ed enogastronomia – dedicano mostre ed iniziative al fotografo emiliano. Occasione unica per immergersi ...