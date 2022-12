Formazione professionale in Campania | 1 800 richieste per oltre 40 corsi

Allo stesso tempo, la medesima "scuola cucina" dovrà fungere da laboratorio per una scuola in grado di offrire ai bambini abbandonati la possibilità di acquisire unache li ...E' stato espresso grande apprezzamento per l'entrata in vigore dell'accordo bilaterale sullae sulla prossima firma di quello per il supporto al settore statistico. Come ...“Un grande investimento sul capitale umano delle giovani generazioni. Istruzione e formazione professionale: davvero oggi si cambia passo, questa è la vera lotta alla dispersione scolastica”. Lo ha de ...Scopri come registrare uno SPID, vedi come utilizzarlo per l'iscrizione dei figli al nuovo anno scolastico: tutti i dettagli.