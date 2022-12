Brasile | Thiago Silva | Siamo forti | anche mentalmente Neymar? Indispensabile

Primo capitano della storia dela guidare la Selecao in tre edizioni diverse del Mondiale e assistman più anziano della storia della kermesse.Silva, difensore vederoro del Chelsea, ha rilasciato alcune dichiarazioni ...'Noi siamo forti, anche nella testa' . Queste le parole diSilva a due giorni dei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 contro la Croazia . 'Con la Corea non è stata una vittoria facile, abbiamo lavorato tantissimo per preparare la partita e ...Il netto 4-1 inflitto alla Corea del Sud conferma per il Brasile il ruolo di favorita d'obbligo per il trionfo ai Mondiali in Qatar. Una consapevolezza che però potrebbe ...Il capitano della Seleçao per il terzo mondiale di fila: “Quando in campo c’è Neymar cambia tutto. Ma non pensiamo già all’Argentina, la Croazia va rispettata” ...