Ultime Notizie – Mo | aerei israeliani su Gaza dopo lancio razzi Hamas

(Di domenica 4 dicembre 2022) L’aviazione di Israele ha colpito nelle prime ore di oggi diversi obiettivi nella Striscia diche un razzo era stato lanciato poche ore prima nella zona di confine israeliana. Secondo quanto riferito dall’esercito israeliano, sono stati colpiti un “principale sito di produzione di” gestito dall’organizzazione palestinese, che governa la Striscia di, e un tunnel dinella parte meridionale della fascia costiera sono stati colpiti. L’esercito israeliano ha affermato che le difese missilistiche non sono state attivate e non ci sono state segnalazioni di vittime o danni alla proprietà. Inizialmente non era chiaro chi fosse il responsabile dell’attacco. L’ultima volta diversierano stati lanciati contro Israele dalla Striscia di ...

Il Sole 24 ORE

