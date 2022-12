Probabile data di uscita per l’aggiornamento iOS 16 2 in Italia

Leggi su optimagazine

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ci sono nuovi elementi che dobbiamo prendere in esame questa mattina, per quanto riguarda la possibiledideliOS 16.2 ine nel resto del mondo. Le recenti beta sfornate da Apple, infatti, ci consegnano un quadro decisamente più chiaro che dobbiamo prendere assolutamente in esame per il pubblico nostrano. Se da un lato appare chiaro che l’appuntamento verrà fissato entro e non oltre il mese di dicembre, come abbiamo avuto modo di ribadire di recente attraverso un altro articolo, è chiaro che parte dell’utenza vorrebbe scendere maggiormente in dettagli per comprendere le strategie di Apple. Quali sono le ultimissime previsioni sulladiperiOS 16.2 inAllo stato attuale, quali ...