Pelè gravissimo | non risponde nemmeno più alle cure

, Uìun campione che sta - forse - vivendo la fase terminale della sua esistenza. Nuove indiscrezioni dal Brasile sulle condizioni di salute di. Secondo quanto riporta 'A Folha' , l'ex stella verdeoro non starebbe più rispondendo alla chemioterapia cui si è sottoposto dallo scorso settembre dopo essere stato operato per un tumore all'...... oggi a Parigi possono addirittura definirlo "meglio e..." dopo l`esibizione sulla Danimarca. ... finiscono per pagare a carissimo prezzo ilritardo. Le citazioni in questo senso si ...