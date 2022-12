Meteo a Ischia | prorogata l' allerta a causa del maltempo

(Di sabato 3 dicembre 2022) Il rischio frane non può dirsi superato, resta alto, adel. L'con criticità gialla in vigore da ieri alle 16 pere altre zone della fascia...

Suintanto la Protezione civile campana ha deciso la proroga dell'allertacon criticità gialla fino alle 16 di domenica 4 dicembre . La situazione di allarme era stata segnalata dagli ...... quando è entrata in vigore l'allertagialla diramata dalla Protezione civile. Con le navette ...amici sono stati trasportati al centro di raccolta predisposto nel Palazzetto dello Sport diprorogata fino a domani l'allerta Meteo. Il commissario Legnini annuncia che le scuole primarie potrebbero riaprire lunedì ...Prima notte fuori per gli sfollati dell’isola di Ischia fortunatamente senza pioggia. Notizie rassicuranti, per ora, anche sul fronte degli smottamenti. Il commissario Giovanni Legnini ha commentato: ...