Alexis Mac Allister | l’argentino con cognome scozzese | passaporto italiano e un padre che giocò con Maradona

(Di sabato 3 dicembre 2022) La palla taglia l’area di rigore polacca, assediata dal primo minuto da un’Argentina finalmente convincente e desiderosa di chiudere il discorso qualificazione senza dover fare calcoli pericolosi. Solo le parate di Szczesny (tra cui quella sul calcio di rigore di Messi) ancora inchiodano il risultato sullo zero a zero. Il cross dalla destra di Molina trova l’inserimento del numero 20 de La Seleccion. Il destro di prima intenzione è sporcato, angolato, lento. Il pallone bacia appena il palo e si infila alle spalle del portiere della Polonia.Macha portato in vantaggio l’Argentina. Una spinta decisiva verso gli ottavi di finale. Radici britanniche, nomee un talento calcistico sbocciato nella Pampa, nel cuore dell’Argentina. MaMacha anche un po’ di Italia ...

Alvarez ha chiuso la partita con la Polonia che era iniziata proprio con il rigore parato a Messi, ma prima di lui aveva segnato un altro giovane, stavolta ventitreenne:Allister, che pur ...I gol nel secondo tempo diAllister e Julian Alvarez hanno assicurato all'Argentina la vittoria di cui avevano bisogno, e ora sono i favoriti per superare l'Australia. 'Dopo il primo gol, ...Anche le sembianze di Alexis Mac Allister, coi suoi capelli rossicci che riportano al cognome scozzese, sono poco latine ma ha dentro di sé un po’ di Italia. La nonna materna era arrivata in Argentina ...Panchina per Angel Di Maria (acciaccato) e Lautaro Martinez nell’Argentina che alle 20 affronterà l’Australia per gli ottavi di finale dei Mondiali. Partono fuori anche Leandro Paredes e Paulo Dybala.