Spettacolo | un francobollo celebra Milva | la “Pantera di Goro” Il valore e la tiratura video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Una voce particolare, una grande artista che ha lasciato il segno nella storia della musica italiana (e non solo). Un, la “di”. Da “Mediterraneo” a “Sono felice”, le sue interpretazioni sono indimenticabili. Uno scatto realizzato dal fotografo di teatro Marco Caselli Nirmal ha ispirato il ritratto diche è presente in uno dei sei francobolli dedicati da Poste Italiane ad altrettanti personaggi famosi. Personaggi recentemente scomparsi, tra i più amati dal pubblico. Lo scorso 25 novembre, infatti, sono stati emessi i francobolli per la serie tematica “Le Eccellenze italiane dello”- La serie è curata dal ministero delle Imprese e del made in Italy. Ed è dedicata, non soltanto alla cantante scomparsa nel 2021, ma ...