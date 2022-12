Plusvalenze Juve | Percassi | «Se tiro fuori quella carta viene fuori che ho fatto falso in bilancio»

...capo Annamaria Loreto insieme alla notizia della chiusura delle indagini per lefasulle ... da lunedì la Cassazione ha sul tavolo il ricorso dellaper spostare tutto a Milano, sede ...Le intercettazioni su La Repubblica. Il contabile: "Non c'è criterio nel modo in cui spendiamo i soldi, è chiaro che in due anni abbiamo chiesto ...della Juventus su stipendi e...E tutto si può sostenere, tranne che la Juve, al di là delle plusvalenze o delle manovre sugli stipendi, non avesse potenzialità economiche e patrimoniali per ottenere l’iscrizione al campionato di ...Giovedì la procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per 12 tra ex dirigenti e dirigenti attuali della Juventus, e per la stessa società, nell'ambito dell'indagine sulle cosiddette plusvalenze ...