L' Isis ha un nuovo capo | ma spaventa indipendentemente dalla guida

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Lo Stato islamico ha unleader identificato come Abu al-Hussein al-Quraishi, nominato a tempo di record dopo l’annuncio della fondazione al-Furqan prima e della rivista ufficiale dell’Al-Naba poi della morte avvenuta lo scorso 30 novembre a Daraa (Siria) del califfo Abu al-Hassan al-Hashimi al-Quraishi, morto secondo il gruppo jihadista «combattendo contro i nemici dopo averne uccisi alcuni». È quindi durata pochissimo (circa otto mesi) la sua avventura ai vertici del gruppo terroristico visto che era stato nominato nel marzo scorso dopo la morte di Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi avvenuta lo scorso febbraio ad Atme, una città nel nord della Siria dove gli uomini della Delta Force lo avevano scovato in un’anonima palazzina. Chi lo ucciso e quando? Secondo il CentCom, il Comando del Pentagono che si occupa delle operazioni in Medio Oriente, ...

