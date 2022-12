CR7-Juventus e il mistero delle tre carte | spuntano altri due accordi tra club e giocatore

...rincarato subito la dose sull'ex Real Madrid e: "Anche l'altra sera voleva il gol nonostante la palla fosse passata un quarto d'ora prima (la rete assegnata poi a Bruno Fernandes ndr)....Leggi Anche: il gioco delle tre carte e i 19 milioni indichiarabili Mercoledì, prima delle richieste di rinvio, la società ha pubblicato una nota ufficiale in cui ribadisce la ...La richiesta di rinvio a giudizio formulata oggi dalla Procura di Torino per l’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli e altri dodici dirigenti del club arriva a un anno dall’avvio delle indagini, ...(ANSA) - ROMA, 01 DIC - "La situazione della Juventus è soltanto la punta estrema e, per certi versi, anche clamorosa, di un fenomeno su cui non possiamo voltarci ...