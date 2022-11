Juventus | crolla l’era Agnelli Gli ultras | “Ora via anche Allegri”

(Di martedì 29 novembre 2022)anno zero. L’intero Consiglio di amministrazione del club calcistico più famoso d’Italia ha rassegnato le dimissioni. Andrealascia: il nuovo presidente è Gianluca Ferrero. La decisione delle dimissioni in blocco è stata presa all’unanimità e deriva dal coinvolgimento nell’indagine Prisma della procura di Torino che ha passato al setaccio i conti del club bianconero. Le accuse sono di falso in bilancio. Non mancano contestazioni dalla Consob, la Commissione di controllo della Borsa. Andrea, Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene: i tre dirigenti dellasi sono dimessi assieme a tutto il Cda il 28 novembre 2022. Foto Ansa/Alessandro Di Marcoaddio Andrealascia dunque la presidenza della...

in forte calo a Piazza Affari dopo le dimissioni in blocco del cda, in scia all'inchiesta della Procura di Torino sui bilanci gonfiati e alle contestazioni della Consob sui conti. Il titolo, ...Dopo le dimissioni del CdA della Juventus sono arrivati, inevitabilmente, i primi effetti di questa decisione: il titolo in borsa è crollato ...Dopo un ribasso rapido e un lieve rialzo, il titolo è stato sospeso per eccessiva volatilità: il crollo non è stato scongiurato.