Continuano proteste e violenze in Cina contro il lockdown | video

...di piazza. I contratti sull'Eurostoxx50 sono in rialzo dello 0,56%, quelli sul Ftse Mib dello 0,52%, mentre a Hong Kong l'indice di riferimento sale del 3,8%. Gli investitoria ......per non aver indossato correttamente il velo e si accende la miccia delle rivolte chea ... La squadra è in Austria , dove probabilmente le notizie delle primedi massa arrivano ...Così continua a trascinarsi l’annoso problema degli abbattimenti e delle potature del verde romano, tra appelli di associazioni e cittadini che vedono nel “polmone verde romano” un patrimonio comune ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...