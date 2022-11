Come combattere la Candida | la Pseudowintera è la soluzione naturale senza effetti indesiderati

(Di martedì 29 novembre 2022), in latino significa bianca. Laalbicans è un fungo. Un fungo saprofita, ovvero un fungo che vive negli organismi, avvantaggiandosi delle sostanze che l’individuo assume per la sua alimentazione. Si tratta di un lievito appartenente alla famiglia dei Saccaromiceti. Normalmente si trova nel tratto gastrointestinale. La sua preè importante perché svolge una funzione essenziale nella digestione degli zuccheri. Tuttavia quando le nostre difese si abbassano o quando ad esempio assumiamo dei farmaci,gli antibiotici, questo fungo prende il sopravvento e dall’intestino contamina l’apparato genito-urinario. dott. Marco Tortorici Ecco che in medicina vengono usati dei prodotti chimici, definiti imidazolici, che hanno una potentissima azione antifungina ma portano con sé numerosi ...

