Virtus Segafredo Bologna | parla il CEO Baraldi | “Anche alla Segafredo Arena vogliamo confermare il fattore campo insieme ai nostri tifosi”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 28 novembre 2022) Lalascia il Paladozza e si trasferisce, che tornerà ad essere la casa del clubsino. Nell’impianto di Piazza Azzarita la squadra di Scariolo ha avuto un percorso netto in LBA, con 4 vittorie su altrettante partite e ha ottenuto 2 vittorie in Eurolega contro Bayern Monaco e Valencia. Con una media di quasi 5000 spettatori, laha sempre potuto contare sul supporto dei propri, che hanno svolto un ruolo fondamentale in tutte le gare casalinghe delle V Nere. A conferma di ciò le parole di coach Scariolo nel post partita con Brindisi: “Credo che la squadra stia rispondendo...