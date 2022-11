Osio Sotto | accoltellò il compagno ad un fianco | dopo tre mesi chiede di essere interrogata dal gip

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 28 novembre 2022). I maltrattamenti, la dipendenza da sostanze stupefacenti, la lite, la coltellata. Una sola. In un caso un uomo è morto, nell’altro la vittima è finita in prognosi riservata all’ospedale, poi è guarita ed ora risulta irrintracciabile. Sembrano una fotocopia i casi di Sandra Fratus, 51 anni, in carcere con l’accusa di omicidio volontario per aver ucciso il suo convivente Ernest Emperor Mohamed, nella serata di venerdì 25 novembre e quello di I.G., 44 anni, di origine serba, detenuta in via Gleno per il tentato omicidio del suo, un maghrebino di 40 anni, accoltellato lo scorso 4 agosto. Lunedì mattina la 44enne ha chiesto al gip di: nei giorni successivi all’arresto aveva preferito avvalersi della facoltà di non rispondere, mentre a più di tre...