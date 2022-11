(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – Il suo padroncino è stato ucciso dalla frana che sabato mattina ha travolto Casamicciola e il piccolo meticcio èper trenell’trascinata dai detriti per decine di metri. Ma poche ore fa l’animale è stato, non senza difficoltà, dai volontari della Protezione civile. “Non è stato facile avvicinare il, particolarmente aggressivo perchéchiuso inper tre”, racconta all’Adnkronos la dirigente della Protezione civile Campania, Claudia Campobasso. “Ma ci siamo riusciti”, aggiunge. Quando è stato fatto uscire dall’abitacolo dell’ilmordeva ed era aggressivo e non faceva avvicinare nessuno. ...

Adnkronos

A casa era rimasto il padre 82enne che, per fortuna, si è. Arrivano domenica mattina a, con il primo traghetto disponibile. Le foto spedite dai parenti via whatsapp, avevano già dato l'...'Così hola mia famiglia: ho sentito un boato e li ho svegliati. Le nostre vite sospese, due ore in attesa dei soccorsi'. Il padre: io, mia moglie e i nostri tre figli ci siamo abbracciati sotto al ... Ischia, salvato un cane rimasto per tre giorni bloccato in auto Peppe, l'uomo salvato dal fango a Ischia, è ancora in terapia intensiva: "Ma respira meglio" L'uomo di 55 anni salvato dai vigili del fuoco che l'hanno tirato fuori dal fango a Ischia è ancora in ...Ischia, 28 nov. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Il suo padroncino è stato ucciso dalla frana che sabato mattina ha travolto Casamicciola e il piccolo meticcio è rimasto bloccato ...