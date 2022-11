Caso cooperative | la suocera di Soumahoro indagata per truffa aggravata e false fatture

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ci sono lae lefatturazioni tra le ipotesi di reato contestate a Marie Thérèse Mukamitsindo,del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Aboubakardalla Procura di Latina per i ritardi nei pagamenti degli stipendi ai lavoratori delle sue, la Karibu e il Consorzio Aid. L’indagine è stata affidata alla Guardia di finanza e riguarda l’impiego dei fondi pubblici erogati, i rapporti con l’Erario e le vertenze con i dipendenti, che rivendicano crediti per circa 400mila euro certificati dall’Ispettorato del lavoro. Mukamitsindo, 68 anni, presidente della Karibu e consigliera di amministrazione del Consorzio Aid, risulta al momento l’unica, mentre non lo è la 45enne Liliane Murekatete, ...