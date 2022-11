Traffico Roma del 27-11-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 novembre 2022) LuceverdeL’hai trovati dalla redazione Buonasera invariata la situazione lungo l’Aurelia un incidente provoca ancora incolonnamenti tra maccarese-fregene in Malagrotta in direzionesul Raccordo Anulare incidente Code in carreggiata interna tra la cassiera Salaria in direzione quindi della Nomentana ancora sul raccordo decisamente trafficata la zona sud ci riferiamo alla carreggiata esterna interessata ad allenamenti e code a partire dall’uscita Laurentina fino alla Casilina abbiamo incolonnamenti sulla diramazionesud da Torrenova al Raccordo code anche sul tratto Urbano del L’Aquila da via Filippo Fiorentini alla tangenziale est in tangenziale brevi corti dall’uscita Porta Maggiore Scalo San Lorenzo fino a viale Castrense in direzione quindi di San Giovanni al centro abbiamointenso con ...