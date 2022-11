“Stiamo insieme | lui ha le chiavi di casa” Ballando con le Stelle | è nata una coppia E scatta il bacio in diretta VIDEO

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 27 novembre 2022) Acon leuna. Proprio così, tra i concorrenti di questa edizione del programma di Milly Carlucci è finalmente sbocciato l’amore. Parliamo naturalmente di Ema Stokholma e Angelo Madonia. Per settimane in tanti ci hanno sperato e ora finalmente è capitato davvero. I due infatti hanno confermato la loro relazione su Instagram e poi anche indi fronte a Milly Carlucci. Ma cosa è successo in pratica? La ballerina e il suo maestro hanno fatto sapere che i loro sentimenti sono fortissimi e che la loro relazione è più seria che mai. Insomma, no quegli amori che nascono sui set e alla fine del programma ognuno apropria. No, Ema ha confidato che il ballerino siciliano è già entrato in possesso delledella sua abitazione. ...