Mondiali | spettacolo con Portogallo e Brasile | le partite del 28 novembre

(Di domenica 27 novembre 2022) Continua il programma del Mondiale in Qatar, le ultimehanno fornito interessanti indicazioni. Colpo grosso della Costa Rica contro il Giappone, 0-1 il risultato finale. Si rilancia anche il Marocco, grandissima vittoria contro il Belgio, la situazione per Lukaku e compagni è adesso difficile. Vittoria in rimonta della Croazia contro il Canada, 4-1 il risultato finale. Un gol di Fullkrug tiene in vita la Germania: 1-1 contro la Spagna (in gol Morata) e tutto rimandato all’ultima giornata. E’ ricco il programma anche di lunedì 28. Si apre con Camerun-Serbia, Vlahovic e compagni chiamati alla vittoria. In campo Corea del Sud-Ghana, poi lo spattacolo concontro Svizzera e Uruguay. Ledi lunedì 2811.00 Camerun-Serbia (Rai 2, Rai ...

Maurizio Crippa per 'il Foglio' luis enrique parla del sesso in ritiro 5 Ivanno benone, loè affascinante e bellissimi davvero anche gli stadi. Certo, la partita alle 11 di mattina è peggio di vedere Formigli che fa il ganassa ...Ma anche senza il supplemento melodrammatico, è ugualmente andato in scena sotto la simil tenda beduina dello stadio Al Bayt uno spettacolo di alto livello, come da aspettative della Fifa, che confida ...Tutte le partite di lunedì 28 novembre del Mondiale in Qatar 2022: in campo Brasile e Portogallo per avvicinarsi alla qualificazione ...