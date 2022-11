L’ex terrorista nero Tuti | “Non sarò al Tff per il mio documentario”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 27 novembre 2022) (Adnkronos) – “Dal carcere non hanno risposto alla mia istanza. In condizioni normali si dice ‘chi tace acconsente’, ma per noi detenuti il silenzio è una negazione”. Così Mario, exdel Fronte Nazionale Rivoluzionario, commenta all’Adnkronos la sua mancata partecipazione al Torino Film Festival dove, ieri sera,avrebbe dovuto prendere parte alla presentazione del lungometraggio ‘Corpo dei giorni’, Selezionato per la categoria ‘Miglior’, la cui prima ufficiale è prevista per stasera.avrebbe dovuto essere presente al Torino Film Festival per aver partecipato alla pellicola come testimone di quegli anni. “La cosa curiosa -spiega- è che due o tre giorni fa mi aveva chiamato il titolare dell’hotel di Torino dove ...