La Juve Stabia non va oltre lo 0-0 contro il Potenza

(Di domenica 27 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLaimpatta 0-0 al Romeo Mentiile si porta a quota 22 punti restando in piena zona play off. Le vespe non sono riuscite ad andareil pareggio con la compagine lucana in un match avaro di emozioni. Gli ospiti iniziano meglio e vanno vicini al gol dopo 12 minuti con Caturano che impegna il portiere Barosi. Rispondono i gialloblu al 24? con un cross di D’Agostino che per poco non costringe all’autorete Girasole. Nella ripresa l’opportunità migliore capita a Bentivegna che da pochi passi sfiora il gol ma si vede sbarrare la strada da una deviazione. Nel prossimo turno per gli uomini di Colucci c’è il derby al Partenio con l’Avellino, oggi vittorioso sul Taranto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

