Il rap è la mia scuola di vita Mostro sceglie Emis Killa e Gemitaiz

(Di domenica 27 novembre 2022) Ha solo 30 anni ma ha già alle spalle 10 anni di carriera nel rap italiano. Il romano(Giorgio Ferrario) ha appena pubblicato «Bottiglie rotte», singolo al quale hanno collaborato anche. La firma del contratto con Sony ha allargato i suoi orizzonti lanciandolo verso nuove esperienze artistiche., qual è il messaggio dietro il testo di «Bottiglie rotte»? «Il rap mi ha insegnato che tutto può essere trasformato. Attraverso la musica anche una brutta esperienza può diventare altro. Ed è quello che accade in questo brano in cui le bottiglie rotte si trasformano in conchiglie».Il rap cosa rappresenta per lei? «Sono un fan del rap nella sua forma più classica. È il genere che mi ha dato un'identità. A 13 anni sentivo di non avevo un posto nel mondo e il rap mi ha suggerito ...

