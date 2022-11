(Di domenica 27 novembre 2022) Il numero dei contagi è più basso rispetto a quello di un anno fa, ma in previsione di cenoni e feste in famiglia secondo l'esperto è necessario continuare a tutelare le categorie più a rischio. Ciccozzi: "È l'unico mezzo che riesce a contenere un virus respiratorio"

"Vaccinazione e mascherina, igienizzazione delle mani e, se possibile, distanziamento a tavola: solo così a Natale possiamo proteggere i fragili di tutte le età e gli anziani dal- 19". A parlare è Massimo Ciccozzi , responsabile dell'Unità di Statistica medica ed epidemiologia della facoltà di Medicina e chirurgia del Campus Bio - medico. Nonostante il numero dei ...'Il 24 dicembre, per il, sulla nostra tavola transitano 13 portate di pesce, perché viene ... Cosa penso delche si è abbattuto fra i concorrenti quest'anno Che non dobbiamo abbassare la ... Covid e cenone di Natale, l'epidemiologo: "A tavola fate su e giù con la mascherina" Il numero dei contagi è più basso rispetto a quello di un anno fa, ma in previsione di cenoni e feste in famiglia secondo l'esperto è ...La pandemia torna in primo piano: nell’ultima settimana si fa strada l’annunciata ondata invernale della variante Cerberus. Con l’affacciarsi dei primi freddi la crescita ...