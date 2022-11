LIVE Sci alpino | Discesa Lake Louise 2022 in DIRETTA | Kilde vince davanti a Hemetsberger | esce Paris

(Di sabato 26 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA LIBERA DI21.40 Questa la top-10 dopo i primi trenta: 1 Aleksander Aamodt1? 47.98 2 Daniel+00.06 3 Marco Odermatt +00.10 4 Matthias Mayer +00.37 5 Beat Feuz +00.63 6 Johan Clarey +00.88 7 Niels Hintermann +00.95 8 Thomas Dreßen +01.02 9 Ryan Cochran-Siegle +01.12 10 Romed Baumann +01.13 21.38 Seconda parte più sottotono per l’azzurro che chiude diciannovesimo a 1.99. 21.37 Grandissima parte alta per Casse: è a soli 43 centesimi da. 21.36 Non male neanche il tedesco Jocher, sedicesimo a 1.80. Ora Mattia Casse. 21.35 Bailet disputa una discreta gara: il francese è quindicesimo a 1.72. 21.33 Lontanissimo lo statunitense Nyman: ultimo a 4.66. 21.31 Diciottesimo il ...

... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino. Al via il weekend nord - americano anche ... LA START LIST COME VEDERE LA GARA IN TV IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O ......IN STREAMING 24 ore su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD ore 15:45 - Rai Play 3 ( GUARDA LA DIRETTA )...SCI ALPINO - Segui la DIRETTA SCRITTA del gigante femminile di Killington e della discesa libera maschile di Lake Louise. Le azzurre Federica Brignone e Marta B ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 19.17: Perde tantissimo la austriaca Truppe che chiude ottava a 155 dalla testa. Melesi è certa di entrare tra le prime 20. Ora ...