Acireale | Costantino | ' Da Catania vogliamo uscire imbattuti Ingiustizia non avere i tifosi'

(credit) window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")}):document.addEventListener("eventDFPready",function(o){googletag.cmd.push(...Calcio 2022 - 2023 Serie D Girone I SquadraL'è pronto per affrontare, domenica pomeriggio, il Catania nella 13giornata del campionato di ...ha dichiarato il tecnico Massimo...Il tecnico dell’Acireale, Massimo Costantino, ha presentato così la sfida con il Catania:“Andiamo a Catania con uno spirito positivo. Al di là del risultato con la Vibonese, la squadra ha espresso que ...Sono 22 i calciatori convocati da mister Costantino, tecnico dell'Acireale, in vista della gara di Catania. Nell'elenco non figurano l'ex Gian Marco Distefano, così come Russo e l'attaccante Carbonaro ...