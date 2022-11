Pellegrinaggio al murale | fiaccolata e un torneo di calcio | così Napoli ricorda Diego

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ilè continuo. Oggi più che negli altri giorni. Ma in quello che ormai è riconosciuto come Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli, la presenza di appassionati delche vogliono ...

Ilè continuo. Oggi più che negli altri giorni. Ma in quello che ormai è riconosciuto ... Nessuno cerca via Emanuele de Deo, il nome ufficiale della strada, ma basta chiedere deldi ...Maradona, due anni dalla morte:alAllo stadio intitolato al campione argentino stasera ci sarà la fiaccolata degli ultras. Due anni senza Diego, ma che Napoli non ha mai ...Nuovo murale di Maradona a via Toledo, che si aggiunge ai più famosi dei Quartieri Spagnoli, dove è previsto il solito pellegrinaggio, e di San Giovanni. (CalcioNapoli24) “LAS HERMANAS DE DIEGO” – A ...Pellegrinaggi al murales del Pibe de Oro, chiuso per lutto il bar del cimeli in piazzetta Nilo. Proprio l'esterno dello stadio Diego Armando Maradona è il luogo scelto dagli ultras partenopei, tre gru ...