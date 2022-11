Calciomercato.com

Commenta per primo Lache lascia il Lecce nell'insolita pausa per i Mondiali lo vede a +8 sul terzultimo posto ed alla quintultima posizione. Eppure, nell'ultima partita di ottobre il livello di allerta era ...Commenta per primo Il punto ottenuto a Udine consente al Lecce innanzitutto di muovere la suarispetto alle inseguitrici in zona rossa e soprattutto è il risultato di una prestazione totalmente diversa da quelle rinunciatarie con Bologna e Juventus. Mister Baroni ha potuto rivedere ... Leccemania: classifica positiva e la valorizzazione della rosa, la situazione alla pausa Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com ...La classifica che lascia il Lecce nell’insolita pausa per i Mondiali lo vede a +8 sul terzultimo posto ed alla quintultima posizione. Eppure, nell’ultima partita di ottobre il livello di allerta era ...