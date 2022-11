Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Leggi su seriea24

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il 25 novembre ricorre laper l’eliminazione dellale. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel 1999, decise di rappresentare in tutto il mondo laper ribadire, diffondere e sensibilizzare, soprattutto le giovani generazioni, su questo gravissimo fenomeno che, purtroppo, vede sempre più coinvolta anche l’Italia. Anche il Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, da sempre sensibile al tema della nondi genere, ha invitato tutte le calciatrici ed i partecipanti alle gare di portare in campo il segno rosso sul viso nel corso delle partite per il prossimo 27 novembre 2022 per tenere accesa quella luce che illumini la coscienza, la cultura, in difesa delle ...