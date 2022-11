Can Yaman ospite a C’è Posta Per Te 2023 | svelata la data della messa in onda della puntata

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 25 novembre 2022) Canritorna in Italia. Nonostante i suoi impegni televisivi a Budapest, il 33enne attore turco rimetterà piede nel nostro Bel Paese per partecipare a uno dei programmi più gettonati e attesistagione televisiva. Si tratta di C’èPer Te, il people dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. Se siete curiosi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: C’èper te, Canfuori dal people show: l’indiscrezione Canrompe il silenzio e si mostra sotto la doccia: fan in estasi (VIDEO) Canè in Italia, i fan protestano per la chiusurasua serie Anticipazioni Isola dei ...