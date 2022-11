Un cartone di pizza contro la violenza di genere

...che lo circonda e la solitudine che attanaglia queste 3 anime" ARTE vedrà in scena Alfredo, ... A fine visione sarà possibile conoscere i protagonisti della serata assaporando una buona...... riso, tonno, dentifricio, buste biscotti, eccetera, cartoni vari e scatole, come quelle di scarpe, detersivi, giocattoli, eccetera, vaschette in, scatole per la, tovaglie di carta. La ...Berberè- informa una nota- che anche quest'anno- sostiene D.i.Re - Donne in rete contro la violenza, ha infatti deciso di alzare" l'asticella dell'impegno sociale mettendo in campo una serie di inizia ...SQUARE ENIX collaborerà da domani con Biga Milano per realizzare una speciale pizza a tema NieR:Automata, la Pizza NieR ver. 2B.