(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.20 Si inserisce in sesta piazza Vincent Kriechmayr, a 64 centesimi dal leader. Ora è il momento di Dominik Paris! 19.19 Alza il piede dall’acceleratore Daniel Hemetsberger nel finale. Crono poco indicativo per lui, il peggiore fatto registrare per ora. 19.18 Ecco un altro che non si è certo nascosto! Aleksandr Aamodt Kilde finisce a soli 9 centesimi da, con un terzo settore in cui ha perso oltre mezzo secondo! Nel resto dellail norvegese è stato eccezionale. 19.17 Super finale per il francese Johan Clarey che,aver ballato intorno alla sesta posizione per tutta la, si prende il secondo posto a 53 centesimi da. 19.16 Quinto crono per lo statunitense Ryan Cochran-Siegle che si ferma a 92 ...

IN TV - La seconda prova della discesa di Lake Louise non avrà copertura televisiva, nè in streaming. OA Sport vi propone la DIRETTAscritta, per non perdere nemmeno un secondo dell'avvicinamento al weekend canadese. LIVE Sci alpino, Terza prova Discesa Lake Louise in DIRETTA: Innerhofer rallenta dopo un ottimo inizio, Odermatt fa la voce grossa CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA DI SCI ALPINO A LAKE LOUISE DALLE 20.30 (23 NOVEMBRE)