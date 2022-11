Agenzia ANSA

Sila curva dei ricoveri per, che in una settimana fa registrare un sensibile rialzo con un aumento del 77%. E i dati inducono Walter Ricciardi a pronosticare, di questo passo, 30 - 40mila ...Leggi ancheItalia, sitrend ricoveri: +24,2% in una settimana Il record arriva mentre i rigidi blocchi per contrastare la pandemia continuano a scatenare episodi di disordini. La ... Covid: si inverte curva ricoveri, +77% terapie intensive - Italia Si inverte la curva dei ricoveri per Covid, che in una settimana fa registrare un sensibile rialzo con un aumento del 77%. E i dati inducono ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...