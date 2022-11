Formazioni ufficiali Belgio-Canada | le scelte dei ct

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ledei due allenatori per la partita del primo turno del girone F di Qatar 2022: ecco lediI ct Martinez e Herdman hanno comunicato le loroper, primo match per entrambe ai Mondiali 2022.(3-4-2-1): Courtois; Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen; Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco; De Bruyne, E. Hazard; Batshuayi. Commissario tecnico: Roberto Martinez.(3-5-2): Borjan; Johnston, Miller, Vitoria; Laryea, Davies, Hutchinson, Eustaquio, Buchanan; David, Hoillet. Commissario tecnico: John Herdman. L'articolo proviene da Calcio News 24.

