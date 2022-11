“Farò partorire i trans” | il delirio del dottor Frankenstein serbo | pioniere del cambio di sesso

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Roma, 23 nov — «Le donnepotranno avere figli. Saremo i primi. I diritti non si possono fermare». Mutilare i corpi degli uomini affetti da disforia di genere, alMiroslav Djordjevic non basta più. Vuole dare loro anche il potere di rimanere «incinti» e. I «diritti» non si possono fermare, e nemmeno i deliri di onnipotenza che portano certi professionisti a pensare d’essere il Creatore. E non si può fermare nemmeno il fiume di introiti generati dall’industria deldi: tra costosissime operazioni e i milioni guadagnati dalle case farmaceutiche produttrici di ormoni e di antidepressivi di cui le personegender saranno dipendenti per tutta la vita. A partire dall’adolescenza. Il chirurgoche vuole far...