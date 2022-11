Zoe Cristofoli alla scoperta di Doha in attesa dell’esordio del suo Theo ai Mondiali

Corriere della Sera

... la compagna di Theo Hernandez, già in volo con prole al seguito, ma anche Matilde Rossi, la signora Skorupski e Oriana Sabatini, compagna di Paulo Dybala. La domanda è una sola: come ...... infatti, sono da sempre presenti bellissime ragazze immagine e quest'anno oltre alle standiste che vi mostriamo nella nostra gallery, a fare la sua comparsa è stata anche, la ... Zoe Cristofoli, la compagna di Theo Hernandez e la rapina: «Peggio di come è stata descritta» Cosa hanno in comune Martina Maccari, Sarah Felberbaum, Jessica Melena, Oriana Sabatini e Zoe Cristofoli Sono tutte delle Wags, vale a dire wives and girlfriends. Ovvero mogli e fidanzate di sportivi ...E se i calciatori stanno in campo, le Wags dove passano il loro tempo Dopo il dress code da seguire per i Mondiali in Qatar alle fidanzate dei giocatori arriva anche il divieto (che da ...