Uomini e Donne | anticipazioni registrazione 22 novembre | Ida torna in studio?

Leggi su 2anews

(Di martedì 22 novembre 2022)22. In questa puntata potrebbe rientrare Ida Platano per rispondere alle critiche. Arrivano le primedelladidi domani, martedì 22. In questa puntata potrebbere, dopo poche settimane di assenza, la dama del trono over Ida Platano. Non per cercare nuovamente l’amore, ma