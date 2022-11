“Ricoverato d’urgenza” | Daniele Dal Moro preoccupa al GF Vip | malore improvviso

Dramma in provincia di Frosinone , dove un uomo addenta un panino con due chiodi e ne ingoia uno : è operato. Un operaio campano è statoin condizioni di partenza serie dopo il pasto 'indigesto' in un fast food di Cassino afferente ad una nota catena di distribuzione. Secondo la ...Ingoia un chiodo mentre stava mangiando un panino :all'ospedale Santa Scolastica di Cassino . L'episodio si è verificato ieri nel primo pomeriggio: l'uomo si era fermato per fare la sua pausa pranzo in una nota paninoteca della ...