Ponte sullo Stretto di Messina | la seconda vita della società che deve costruirlo

(Di martedì 22 novembre 2022) Era in liquidazione da 10 anni e in causa con lo Stato per la concessione. Ora la manovra di governo la riattiva, per tracciare il progetto del faraonico collegamento tra Sicilia e Calabria

Riattivazione societa'StrettoPer riavviare il progetto di realizzazione delStretto di Messina prevista la riattivazione della societa' Stretto di Messina spa attualmente in ...stretto Per riavviare il progetto di realizzazione delStretto di Messina prevista la riattivazione della società Stretto di Messina spa attualmente in liquidazione.Era in liquidazione da 10 anni e in causa con lo Stato per la concessione. Ora la manovra di governo la riattiva, per tracciare il progetto del faraonico collegamento tra Sicilia e Calabria ...Annuncio del ministro Salvini durante la presentazione del ddl Bilancio: non ci sarà la stangata sulle sanzioni, cambia lo sconto sui carburanti (ma non si sa ancora come) e riparte l’iter per la real ...