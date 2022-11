Manovra | Meloni | «Ci sono tre tasse piatte | aiutiamo il ceto medio Un mese di congedo parentale all’80%»

Leggi su ilsole24ore

(Di martedì 22 novembre 2022) La presidente del consiglio: «Non favoriamo i ricchi, nessun condono, solo operazioni di buon senso. Abbiamo varato la flat tax incrementale, quella a 85mila euro e quella sui premi di produttività». E sul reddito di cittadinanza: «Si invoca la piazza ma lo Stato non può occuparsi di persone da 18 a 60 anni». All’assemblea di Confartigianato: «Inallegato per la tutela del Made in Italy»