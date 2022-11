Il colosso di Pradate

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 22 novembre 2022) In tempi di crisi contemporanea, meglio buttarsi sull’antico. Così se il ritrovamento delle statue di San Casciano pare talmente bello da non esser vero, squarciando mesi e anni di guerra, carestia, destra-destra, inflazione, con quelle immagini invece da “Roma” di Fellini e di classicismo che ci riportano a un’epopea fatale da grand tour, a Milano non c’è bisogno di disseppellire, basta andare alla o meglio “in” Fondazione Prada per vedere la fantasmagorica mostra “Recycling Beauty”, che dietro il titolo sbarazzino presenta l’ultimo capitolo della saga pradesca winckelmanniana. La mostra continua il percorso cominciato nel 2015 quando la Fondazione presentò contemporaneamente negli spazi di Milano e Venezia “Serial Classic” e “Portable Classic”, curate da Salvatore Settis come questa e progettate come questa dal sublime architetto Rem Koolhaas, il Valadier di casa Prada. Una ...