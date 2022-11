Un’Italia che i Mondiali li vede in tv e un’altra che li vince | Dell’Aquila un anno dopo l’oro olimpico vince anche quello iridato

Leggi su open.online

(Di lunedì 21 novembre 2022) Vitoè il nuovo Campione del Mondo nella categoria -58 kg maschile di taekwondo.ha vinto ai2022 di Guadalajara in Messico. In finale ha battuto in rimonta per 2 a 1 il coreano Jun Jang.ha vinto la medaglia d’oro a Tokyo superando il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi. «Mi sono vaccinato contro il Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro», aveva detto durante la premiazione. November 21, 2022 su Open Leggi: Tokyo 2020, arriva il primo oro azzurro: Vitola finale di taekwondo. «Mi sono vaccinato per venire are» Tokyo 2020, arrivano le prime due medaglie azzurre: argento per Samele nella sciabola, oro di ...